За повреждение дороги осудили одного из руководителей компании "Интергаз Центральная Азия"

Кызылординским городским судом оглашён приговор в отношении первого заместителя директора Кызылординского управления магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия" Н. Нұрболатұлы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО "Orda Glass Ltd" в сумме 60,1 миллиона тенге путём завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения Стекольного завода".

Кроме того, он осужден за умышленное повреждение государственного имущества путём механического среза участка автомобильной дороги местного значения при выполнении строительства объекта.

Приговором суда Нұрболатұлы назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом на занятие должности в субъектах квазигосударственного сектора сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.