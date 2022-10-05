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  • За посылку с гашишем и марихуаной из США задержали жителей Алматы
hi-tech.ua Сегодня, 09:16
226
Фото: hi-tech.ua

За посылку с гашишем и марихуаной из США задержали жителей Алматы

Алматинцев задержали после получения посылки с наркотиками из США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Сотрудниками алматинского Департамента АФМ при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.

"Второго октября в Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки, после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества, марихуана общим весом 648,98 грамма, а также гашиш общим весом 675,65 грамма", — сообщили в агентстве.

По данным АФМ, задержанные планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram. В ходе обыска у них нашли электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.

В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворён в ИВС. Иная информация в порядке статья 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.

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#АФМ #наркотики #США
Журналист
Сегодня, 09:16
226
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