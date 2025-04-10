Специальные прокуроры города Алматы завершили досудебное расследование по громкому делу о контрабанде наркотических средств в крупном размере. В ходе расследования установлено, что в августе 2024 года двое граждан Казахстана организовали международную поставку марихуаны из Соединенных Штатов в Алматы.

Один из подозреваемых, за денежное вознаграждение, предоставил свои анкетные данные и данные своей супруги для оформления международной посылки с наркотиками. Этот шаг стал ключевым звеном в цепи преступной схемы.

В результате оперативных мероприятий на таможенном посту "Жетісу" были перехвачены посылки, содержащие марихуану. Изъятые наркотики признаны вещественными доказательствами по делу. Специалисты подтвердили, что объём наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта, является значительным.

После завершения следственных и оперативных мероприятий, а также получения результатов судебных экспертиз, фигуранты дела были задержаны. Им предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду наркотиков и покушение на их сбыт.

Уголовное дело направлено в Турксибский районный суд Алматы для дальнейшего рассмотрения.

Прокуратура города напоминает: незаконный оборот наркотических средств — это тяжкое преступление, которое влечёт за собой строгую уголовную ответственность. Также органы прокуратуры предупреждают граждан проявлять осторожность при передаче своих личных данных третьим лицам, чтобы не стать жертвами преступных схем.

Ранее мы сообщали, что в Астану из США поставляли наркотики по почте.