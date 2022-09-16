За поставку ИВЛ в пандемию налоговики пытались взыскать 51 миллион тенге штрафов

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Уведомление о взыскании 51 миллиона тенге НДС и пени, которые налоговики наложили на ТОО за подаренную больницам в период пандемии медицинскую технику, отменено судом. Уведомление органа госдоходов признано незаконным, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда г.Нур-Султана.

Два года назад некое ТОО в период пандемии импортировало в Казахстан медицинскую технику и оформило четыре декларации на товары в таможенной процедуре "выпуск для внутреннего потребления". Соглашениями, заключенными между ТОО, Фондом социального развития и аппаратом акима города П. оборудование было безвозмездно передано государственным медицинским организациям области.

Но налоговики посчитали, что ТОО должно заплатить за ввезённые товары НДС на импорт – 46 миллионов тенге и пеню – пять миллионов тенге. Основанием для вынесения уведомления явилось якобы нецелевое использование товаров.

Однако суд, отменяя уведомления, исходил из того, что в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 в Казахстане был объявлен режим ЧП с введением последующего карантина. Медицинские организации испытывали нехватку изделий медицинского назначения, в том числе аппаратов искусственной вентиляций легких и т.д. Этот факт судебной коллегией признан общеизвестным и не подлежащим доказыванию.