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  • За поставку ИВЛ в пандемию налоговики пытались взыскать 51 миллион тенге штрафов
pixabay.com Сегодня, 14:52
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Фото: pixabay.com

За поставку ИВЛ в пандемию налоговики пытались взыскать 51 миллион тенге штрафов

Уведомление о взыскании 51 миллиона тенге НДС и пени, которые налоговики наложили на ТОО за подаренную больницам в период пандемии медицинскую технику, отменено судом. Уведомление органа госдоходов признано незаконным, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда г.Нур-Султана.

Два года назад некое ТОО в период пандемии импортировало в Казахстан медицинскую технику и оформило четыре декларации на товары в таможенной процедуре "выпуск для внутреннего потребления". Соглашениями, заключенными между ТОО, Фондом социального развития и аппаратом акима города П. оборудование было безвозмездно передано государственным медицинским организациям области.

Но налоговики посчитали, что ТОО должно заплатить за ввезённые товары НДС на импорт – 46 миллионов тенге и пеню – пять миллионов тенге. Основанием для вынесения уведомления явилось якобы нецелевое использование товаров.

Однако суд, отменяя уведомления, исходил из того, что в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 в Казахстане был объявлен режим ЧП с введением последующего карантина. Медицинские организации испытывали нехватку изделий медицинского назначения, в том числе аппаратов искусственной вентиляций легких и т.д. Этот факт судебной коллегией признан общеизвестным и не подлежащим доказыванию.

"Учитывая сложную эпидситуацию в регионе, аппарат акима города П. вместе с Фондом в экстренном порядке закупил у ТОО аппараты ИВЛ. Которые и были доставлены государственным медицинским организациям, имеющим лицензии на занятие медицинской деятельностью.

Обстоятельства использования товара в целях, не соответствующих медицинской деятельности в Республике Казахстан, судом не установлены", отметили представители Фемиды.

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#суд #пандемия коронавируса #ИВЛ
Сегодня, 14:52
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