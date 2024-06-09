За последние пять лет в Казахстане почти вдвое снизилась зависимость от импорта мяса птицы

В Министерстве сельского хозяйства страны поздравили животноводов с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz.

"Животноводство является одной из главных отраслей АПК нашей страны, основой продовольственной безопасности и экономического процветания. На его долю приходится более 49%валовой продукции сельского хозяйства. Данный показатель является ярким свидетельством стабильного развития отрасли. За последние пять лет благодаря государственной поддержке и вашим усилиям, достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, импортозависимость по мясу птицы снижена с 51% до 27%.За этот же период объем субсидий на животноводство вырос практически на 30% и составил 147 млрд тенге в 2023 году.В прошлом году введено 22 МТФ мощностью 30,8 тыс. тонн молока, 4 птицефабрики мясного направления мощностью 86,5 тыс.тонн мяса птицы в год", — подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.

В ведомстве отметили, что в стране продолжается работа по повышению генетического потенциала разводимых сельхозживотных. За счет усиления мер государственной поддержки удельный вес племенных животных превысил 12%.