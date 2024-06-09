За последние пять лет в Казахстане почти вдвое снизилась зависимость от импорта мяса птицы
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В Министерстве сельского хозяйства страны поздравили животноводов с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz.
"Животноводство является одной из главных отраслей АПК нашей страны, основой продовольственной безопасности и экономического процветания. На его долю приходится более 49%валовой продукции сельского хозяйства. Данный показатель является ярким свидетельством стабильного развития отрасли. За последние пять лет благодаря государственной поддержке и вашим усилиям, достигнута самообеспеченность по говядине, баранине, конине и яйцам, импортозависимость по мясу птицы снижена с 51% до 27%.За этот же период объем субсидий на животноводство вырос практически на 30% и составил 147 млрд тенге в 2023 году.В прошлом году введено 22 МТФ мощностью 30,8 тыс. тонн молока, 4 птицефабрики мясного направления мощностью 86,5 тыс.тонн мяса птицы в год", — подчеркнули в пресс-службе Минсельхоза.
В ведомстве отметили, что в стране продолжается работа по повышению генетического потенциала разводимых сельхозживотных. За счет усиления мер государственной поддержки удельный вес племенных животных превысил 12%.
"Это важные шаги на пути к выполнению масштабной задачи, поставленной Главой государства - сделать Казахстан одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. День животноводов - праздник, который призван отметить заслуги тех, кто предан своему делу, тех, кто ежедневно своим значимым трудом вносит весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса и экономики страны в целом. Пусть этот праздник будет наполнен гордостью за достигнутые результаты и верой в светлое будущее отрасли. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в вашей благородной работе", — говорится в тексте поздравления министерства.
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