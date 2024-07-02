За последние два месяца более тысячи алматинцев отпраздновали новоселье

Ключи в новых ЖК получил еще 271 очередник, передаёт BaigeNews. Из них дети-сироты – 27, инвалиды I и II группы – 28, ветераны, приравненные по льготам к ВОВ, – 23, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, – 58, неполные семьи – 129, пенсионеры – 5 и один человек, страдающий тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний.

Одним из счастливых обладателей новых квадратных метров стал 69-летний Марат Шаханов.

"Более 10 лет я стоял в очереди и, если честно, уже не ждал звонка, - поделился мужчина. – Но вчера мне позвонили и сообщили, что я могу получить ключи от новой квартиры. Я уже посмотрел свое жилье на шестом этаже и остался доволен качеством застройки. В этом году, как никогда, выделяют много квартир нуждающимся. Это все благодаря акиму Алматы Ерболату Досаеву. И я очень благодарен городским властям за возможность проживать в новой квартире", - отметил Марат Шаханов.

Напомним, что вручение ключей очередникам из категории СУСН началось 25 мая текущего года. Тогда квартиры получили 124 очередника в трех домах. Вторым потоком 28 мая вселились 164 очередника. 30 мая ключи получили еще 105 очередников. 5 июня в новые дома въехали 111 семей. 7 июня текущего года новоселье отметили 86 человек.

Отметим, что по поручению акима города Алматы Ерболата Досаева в 2024 году планируется предоставить две тысячи арендных квартир из коммунального жилищного фонда города в порядке очередности гражданам, состоящим в очереди по списку социально уязвимых слоев населения, из них 400 квартир будут предоставлены детям-сиротам.