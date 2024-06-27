За посещение Нацпарков в Казахстане больше не нужно платить - депутаты одобрили закон

Депутаты сената на пленарном заседании рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым отменяется взимание платы за посещение Нацпарков. Документ направлен на подпись Президенту, передаёт BaigeNews.kz.

"Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики" разработан депутатами Парламента Республики Казахстан и направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере использования особо охраняемых природных территорий, а также в области электроэнергетики, - отметил депутат сената Бекболат Орынбеков.

Документом вносятся поправки в Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Лесной кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан "Об особо охраняемых природных территориях" и в Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан". В частности, предлагается исключить плату за использование особо охраняемых природных территорий из поступлений в республиканский, областной бюджет и в бюджеты города республиканского значения, столицы.

Также исключается компетенция маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы утверждать ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий.