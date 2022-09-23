За полгода товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 3,5 процента

Фото: Primeminister.kz

22 сентября в рамках рабочей поездки в Москву заместитель премьер-министра – министр торговли интеграции РК Серик Жумангарин встретился с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Сторонами были подняты актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных секторах экономики. В числе наиболее значимых с казахстанской стороны — проект реконструкции водовода "Астрахань-Мангышлак", поставки стальной продукции в РФ, транзит казахстанского угля и железорудного сырья, а также возникающие ограничения для беспрепятственного вывоза товаров в Казахстан. По всем вопросам участники встречи выразили готовность к тесному взаимодействию для их проработки и скорейшему решению.

Участники встречи также отметили положительную динамику взаимной торговли между двумя странами. За январь-июль 2022 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил 13,7 миллиарда долларов, что на 3,5% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($13,2 миллиарда).

Как мы уже писали, в этом году структура сделок между Казахстаном и Россией значительно изменилась. Например, наша страна стала экспортировать товары, которые ранее северному соседу не продавала.

Речь, в первую очередь, идёт об электронике. Но значительный процентный прирост отмечается и некоторым другим товарным позициям, связанным с электроникой (как бытовой, так и промышленной). Например, экспорт пылесосов за год вырос с 16,4 тысяч долларов до 5,6 миллиона; интегральных схем – с 210,5 тысяч долларов до 7,3 миллиона, а стиральные машины в январе-июле прошлого года вообще не продавались (сейчас сумма составила 4,2 миллиона долларов).