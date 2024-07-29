За подделку более 75 тысяч долларов осудили жителей Шымкента

В Шымкенте вынесли приговор пяти гражданам, обвинённым в изготовлении, хранении и сбыте денег группой лиц по предварительному сговору неоднократно в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что подсудимые сбыли 75 800 поддельных долларов, что эквивалентно 34 106 210 тенге. Кроме того, один из мужчин умышленно незаконно пересёк с поддельными банкнотами государственную границу РК.

Двое подсудимых признали вину, раскаялись в содеянном и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Остальные признали вину частично и просили их оправдать.

Одному из подсудимых суд назначил шесть лет лишения свободы, остальным по пять лет в колонии.

Приговор пока не вступил в законную силу.