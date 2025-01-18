За переписку с несовершеннолетней шантажировали жителя СКО
Неизвестные обещали "решить вопрос" за пять миллионов тенге.
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В СКО полицейские передали в суд материалы по двум фактам мошенничества, в которых подозреваются трое жителей Петропавловска 36, 30 и 29 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.
В одном случае потерпевший согласился выпить с малознакомыми людьми. Протрезвев, обнаружил, что у него исчезли деньги с депозита, кроме того, на него оформлены товарные кредиты. Сумма ущерба составила почти 3,5 миллиона тенге.
Второй потерпевший получил в социальной сети якобы от молодой женщины предложение о переписке. Впоследствии ему назначили встречу двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции и стали угрожать уголовным преследованием якобы за переписку с несовершеннолетней.
Впрочем, они пообещали "решить вопрос" за денежное вознаграждение. "Решение" обошлось потерпевшему в сумму свыше 5 миллионов 700 тысяч тенге товарными кредитами, микрофинансовыми займами и прямым выводом денег с депозита.
"В настоящее время материалы по фактам мошенничества в крупном размере переданы в суд. Подозреваемым грозит ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", — сообщили в полиции.
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