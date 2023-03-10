За парламентскими выборами в Казахстане будут наблюдать 300 наблюдателей от ОБСЕ

Фото: BaigeNews.kz

Более 300 наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе примут участие в контроле за ходом голосования на выборах в мажилис и маслихаты 19 марта, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Стоит отметить, что это самая крупная миссия международных наблюдателей. На прошлой неделе вышел промежуточный отчёт Миссии ОБСЕ. Международные эксперты положительно оценили реализованную в Казахстане реформу избирательной системы, подчеркнув, что некоторые её положения отвечают предыдущим рекомендациям", — отметил Василенко.

Ранее МИД РК сообщил о том, что планирует расширять безвизовое пространство с ЕС для казахстанцев.