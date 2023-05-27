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"За ошибочный прогноз отвечаешь головой": синоптик о том как предсказывают погоду
Прогнозируют, измеряют и точно знают, какая погода будет завтра. Эти люди всегда знают, когда нужно захватить с собой зонт или надеть одежду потеплее. О тонкостях своей работы корреспонденту BaigeNews.kz рассказал синоптик из Шымкента Жанат Жарменова.
Жанат Жарменова трудится в шымкентском филиале Казгидромета 16 лет. Ведущий инженер синоптик рассказывает, что относится с большой ответственностью и трепетом к своей работе. В интервью она рассказала как составляют прогнозы погоды и от чего они зависят.
(Фото Жанат Жарменовой)
- Жанат Арысбековна расскажите, каким образом синоптики узнают погоду?
- Чтобы создать прогноз погоды синоптики используют несколько материалов. Среди них есть точные карты погоды, кольцевые карты погоды и снимки спутников. Используя все эти ресурсы, мы можем предсказать прогноз погоды на три дня. Помимо этого каждую пятницу мы пишем прогноз погоды на неделю.
- А как обычно проходит рабочий день синоптика?
- Синоптики работают посменно. Например, если смена утром, то он приходит на работу 7:45 утра и принимает свою смену у коллеги. Потом синоптик проверяет, какая погода ожидается сегодня и в ближайшее время. Дальше мы берем свои кольцевые карты и проверяем спутники. Примерно в 8:42 утра на карте появляются данные, какой прогноз погоды сегодня будет. Потом все эти данные мы обрабатываем. Все данные готовы будут уже к 9 утра, готовый прогноз погоды мы направляем в нужные учреждения и отчитываемся перед директором. Максимальную температуру, которая ожидается ночью, мы готовим до 11 утра, потому что до 12:45 мы должны выложить все данные на наш сайт и отправить их по почте в головной офис в Астане. Если ожидается шторм, то у нас идут переговоры с директором нашего учреждения и синоптиками из Астаны. Переговорив, мы направляем точные данные в нужные учреждения, чтобы они объявили штормовое предупреждение. После мы занимаемся работой в офисе, изучаем карты и готовимся к сдаче смены.
- Можно ли узнать, какая погода будет через месяц?
- Мы не можем предсказать погоду на несколько недель, месяц или год. Потому что филиалы Казгидромета в регионах не могут этого сделать. Такие объемные прогнозы могут составлять только синоптики главного филиала в Астане. Максимум мы можем составить прогноз погоды на две недели вперед, и то, прогноз на 100% будет не точным. Погода может меняться в зависимости от земной коры и орографических объектов. Но, если прогнозы хорошие, без дождей и осадков, то, в точности можно узнать погоду на две недели. Если ожидается ветер или какие-то молнии, то будет сложно это заранее предсказать, потому их на карте не видно.
- В этом году зима в Шымкенте и Туркестанской области выдалась достаточно холодной. С чем это связано?
- Это зависит от субтропического пояса. Например, если зимой поток воздуха будет идти из субтропического пояса, то зима будет теплой.
- А вот лето в Шымкенте всегда бывает жарким. Какие советы можете дать, чтобы защититься от жары?
- Лучше конечно летом в Шымкенте держаться рядом с фонтанами, в тени. Температура воздуха у нас чаще всего начинает подниматься в 12 часов дня и сохраняется такая жаркая погода до 19:00, в этот момент лучше на солнце не находиться. Если придерживаться этих правил, то от жары в Шымкенте можно спастись.
- В чем заключается сложность в работе синоптика?
- У нас большая ответственность, мы все же не можем знать прогноз погоды на 100%. Циклон и антициклон может резко появиться. Если мы замечаем какие-то изменения в погоде, то сообщаем об этом сразу же нашему руководителю, после аппарату акимата и департаменту по ЧС региона. Зато мы всегда узнаем о прогнозе раньше других, хоть и иногда не точный. Можем запланировать себе активный отдых вне рабочее время. Здесь также хочу сказать, что чаще всего выпускники поступают на синоптика, чтобы получить грант. Я считаю, что это неправильно, нужно поступать на эту профессию зная, какая ответственность тебя ожидает.
- Если синоптик составил неточный прогноз, за это как-то наказывают?
- Если синоптик все-таки ошибся в прогнозе, то он пишет объяснительную, почему так случилось. Если инцидент повторяется, то будет объявлен выговор. Потому что синоптик, который пишет прогноз погоды, всегда отвечает "головой" за свой прогноз.
- Большинство абитуриентов считают работу синоптиков "неактуальной" и не хотят работать в этой сфере. Что вы думаете на этот счет?
- Средняя зарплата синоптиков начинается от 135 тысяч тенге и доходит до 180 тысяч. Многие не хотят работать синоптиками, чаще всего из-за маленькой зарплаты.
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