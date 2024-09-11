За ошибку при приёме вызова осудили медика скорой помощи Косшы

В Косшы провели показательный суд по уголовному делу в отношении медработника, передаёт BaigeNews.kz.

На скамье подсудимых – фельдшер по приёму вызовов на пульте "103". Её судили за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 317 часть 2 УК РК), сообщает суд города Косшы.

На оглашении приговора присутствовали работники областной станции скорой медицинской помощи, подстанции Акмол и поликлиники Косшы.

По данным суда, диспетчер пульта "103", приняв вызов от пациента У. с уведомлением "жалоба на боль в груди, на учёте с артериальной гипертензией, вызов первой категории срочности", перенаправила его в Косшы.

"В Косшы подсудимая С., обрабатывая данный вызов, изменила его с первой категории на четвёртую, исказила жалобу пациента, указав "высокая температура, болеет более одной недели, сильный кашель", перенаправила в поликлинику. С поликлиники направили к пациенту фельдшера А., который провёл обследование У., поставил укол и уехал, оказав медицинскую помощь по четвёрой категории. У. была вынуждена самостоятельно поехать в больницу Астаны для получения медпомощи. В больнице ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти", – привели подробности уголовного дела в суде.

Вина обвиняемой подтверждена заключениями экспертиз, показаниями потерпевшей, свидетелей, нормативно-правовыми актами, запрещающими фельдшеру по приёму вызовов менять категорию срочности вызова.

Отмечается, что суд принял во внимание, что обвиняемая совершила преступление небольшой тяжести по неосторожности, её беременность (срок более 22 недель) и отсутствие ранее судимости. Ей назначено ограничение свободы на полтора года с установлением пробационного контроля, c лишением права оказания медуслуг.

Также суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области, обратив внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлёкших тяжкий вред здоровью пациента.

Приговор не вступил в законную силу.