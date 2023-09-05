За онлайн-вербовку для распространения наркотиков начнут наказывать в Казахстане

В МВД РК рассказали как ужесточат законы за наркосбыт, передает корреспондент BaigeNewzs.kz.

"На сегодня нет ответственности за вербовку через интернет, мы это тоже прописываем. В целом глава государства дал поручение ужесточить (наказание за наркопреступления - Прим.авт.). За последние три-четыре года только и ужесточаем", - заявил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в Астане.

Журналисты задали ему вопрос, будут ли как-то смягчены наказания для молодежи. Ведь за наркосбыт предусмотрены продолжительные тюремные заключения и даже пожизненное. При это чаще всего преступники - совсем молодые люди.

"В части разграничения вопрос прорабатывается и на сегодня соответствующие предложения направлены в правительство. В Мажилисе находятся два наших законопроекта. Дополнительно мы предложили, подготовили: в части сбыта кто впервые. Не как производитель, нарколаборатории – их хотим пожестче наказывать, более строгую ответственность предусмотреть. А кто действительно как закладчик – мы сейчас прорабатываем, этот вопрос пока на стадии обсуждения", - ответил Амирханов.

По информации МВД, в 2021 году по 297 статье за сбыт наркотиков всего было 233 привлечено: из них в возрасте 18-20 лет – 43, 21-29 лет – 190 человек. В 2022 году осуждено 259 молодых казахстанцев. Из них 56 – в возрасте 18-20 лет, 203 – 21-29 лет. И в этом году за 7 месяцев был привлечен 201 человек, из них 51 – в возрасте 18-20 лет и 150 – 21-29 лет.

"Вы видите, что вымывается большое количество молодежи, которое могло бы принести пользу обществу. Но среди них есть и потребители", - добавил он.