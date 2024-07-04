За один день все проблемы не решить - депутаты мажилиса встретились с металлургами Qarmet

В Темиртау депутаты мажилиса, члены фракции партии AMANAT Асхат Аймагамбетов, Бауржан Смагулов, Кудайберген Бексултанов и Арман Калыков встретились с трудовым коллективом металлургического комбината Qarmet, передаёт BaigeNews.kz.

На комбинате работает более 13 тысяч человек. Предприятие не имеет аналогов в Центральной Азии.

Депутаты проинформировали металлургов о реализации реформ главы государства и предвыборной программе партии AMANAT. Одним из наиболее актуальных вопросов во время встреч с избирателями был ранний выход на пенсию для работников, занятых на вредных и опасных производствах.

"Закон о снижении пенсионного возраста для работников вредных производств до 55 лет вступил в силу в начале этого года. При условии, что они больше не будут выполнять опасные работы, им полагаются специальные социальные выплаты. После достижения работником 63 лет к выплатам из пенсионного фонда добавятся базовая и солидарная пенсии, при этом выплаты из республиканского бюджета, от работодателей и страховых компаний прекратятся. К слову, работник может продолжать трудиться на производстве, увольнять его без причин никто не имеет права", – рассказал мажилисмен Арман Калыков.

Не менее важный вопрос – охрана труда и обеспечение безопасности на производстве. По словам председателя Комитета по социально-культурному развитию мажилиса Асхата Аймагамбетова, в Караганде вновь создан отдельный институт общественного здравоохранения и профессионального здоровья. Теперь для его стабильной работы необходимо обеспечить постоянное финансирование.

"Сейчас у нас несколько законов рассматриваются именно по вопросам безопасности труда. На ваш комбинат пришёл новый инвестор, мы видим, что его планы постепенно реализуются. Но это производство, за один день, к сожалению, все проблемы не решить. Депутаты со своей стороны будут оказывать содействие работе предприятия. Вы знаете, что глава государства уделяет этой теме особое внимание", – отметил Асхат Аймагамбетов.

По поручению президента в прошлом году прекращено инвестиционное сотрудничество с АО "ArcelorMittal Темиртау". В результате собственником компании стал казахстанский инвестор. Теперь АО "Qarmet" постепенно решает проблемы, накопившиеся за долгие годы, в том числе по поставкам сырья, своевременной выплате зарплат, обеспечению охраны труда и другие.

Мажилисмен Бауржан Смагулов напомнил, что нельзя забывать и о том, что компания должна заниматься озеленением и развитием инфраструктуры в Темиртау, Шахтинске, Сарани и Абае.

Гендиректор АО "Qarmet" Вадим Басин рассказал о старте масштабного проекта по газификации производства. Проект будет осуществлён с подключением к газопроводу "Сарыарка", который расположен в 25 километрах от предприятия. Это даст возможность обеспечить объём 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Переход комбината на газ позволит отказаться от использования мазута и сжиженного газа, что снизит вредные выбросы минимум на 30 процентов.

Отдельно работники комбината обратили внимание на вопросы обеспечения города теплом и электричеством. В декабре прошлого года большая часть Темиртау осталась без отопления в результате аварии. В настоящее время продолжаются работы по строительству нового котла на ТЭЦ-2. Новый котёл позволит повысить тепловую мощность электростанции на 80Гкал, а также увеличит генерацию электрической энергии на 60 МВт.

"Этой зимой тысячи людей замерзали в своих квартирах. Никаких проблем с отоплением быть не должно. Нам сообщили что все работы проводятся согласно графикам, завершение строительства и начало пуско-наладочных работ планируется в сентябре этого года. Со своей стороны депутаты будут держать этот вопрос на личном контроле", – заявил депутат Кудайберген Бексултанов.

Работники предприятия также подняли проблему обеспечения жильём. Депутаты обещали взять этот вопрос на контроль.