В Кокшетауском городском суде был рассмотрен случай, который потряс местное сообщество: мошенничество в крупном размере, совершенное жительницей Алматы, Р, передаёт BaigeNews.kz.

В 2011 году она придумала схему, которая могла бы заворожить любого, кто мечтает о недорогом жилье. Р. предложила своим жертвам квартиры по государственной программе, якобы по заниженной цене через аукционы, а также материалы для строительства домов. На фоне экономической нестабильности и надежд на доступное жилье ее обман был воспринят как шанс.

Она уверяла граждан, что у нее есть связи в местных исполнительных органах и банках, которые за небольшое вознаграждение помогут оформить все необходимые документы для покупки жилья. Поверив ей, люди передавали деньги, которые Р. похищала и скрывалась, не выходя на связь.

Жертвы мошенницы обратились в суд, и оказалось, что ущерб от ее действий составил более 19 миллионов тенге, а суммы варьировались от 200 тыс до 7 млн. тенге. Преступные действия коснулись 13 человек, и каждому из них был причинен значительный материальный ущерб.

В ходе судебного разбирательства вина Р. была доказана показаниями потерпевших, свидетелей и банковскими выписками. Суд учел, что у обвиняемой есть несовершеннолетний ребенок, а также частично возмещенный ущерб. В результате, Р. была приговорена к 6 годам лишения свободы, а гражданские иски потерпевших были удовлетворены.

Однако приговор еще не вступил в законную силу, и возможны дальнейшие судебные разбирательства.

Ранее мы сообщали, что беглая мошенница экстрадирована из Кыргызстана в Казахстан.