За обещание трудоустроить мошенник получил три миллиона тенге в Туркестанской области

В Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве на три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Созакского районного отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили 35-летнего ранее судимого местного жителя.

Стражи порядка предполагают, что мужчина, войдя в доверие к знакомому, пообещал помочь трудоустроить его на должность оператора на одно из предприятий. Затем выманил у него около миллиона тенге и исчез из виду.

Установлена причастность подозреваемого к двум фактам мошенничества. Сумма ущерба составила более трех миллионов тенге. Полученные деньги мужчина потратил на азартные игры.

Уголовное дело передано в суд.