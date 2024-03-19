За обещание трудоустроить мошенник получил три миллиона тенге в Туркестанской области
Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23Сегодня, 19:23
107Фото: polisia.kz
В Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве на три миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Созакского районного отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили 35-летнего ранее судимого местного жителя.
Стражи порядка предполагают, что мужчина, войдя в доверие к знакомому, пообещал помочь трудоустроить его на должность оператора на одно из предприятий. Затем выманил у него около миллиона тенге и исчез из виду.
Установлена причастность подозреваемого к двум фактам мошенничества. Сумма ущерба составила более трех миллионов тенге. Полученные деньги мужчина потратил на азартные игры.
Уголовное дело передано в суд.
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