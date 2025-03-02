За ночь из снежного плена в Актюбинской области спасли 34 человека
Среди них четверо детей.
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В Актюбинской области за ночь в непогоду спасли 34 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сразу после полуночи в 15 км от села Иргиз застряли в снежном заносе четыре легковых авто, из которых спасатели эвакуировали в пункт обогрева 15 человек, в том числе двоих детей.
Ближе к рассвету в этой же местности спасатели из снежного заноса отбуксировали внедорожник на очищенный участок дороги и сопроводили его до ближайшего населенного пункта. В салоне находились три человека.
Также в Айтекебийском районе на автодороге "Жургенов-Сарат" спасены и доставлены в село Жургенова 12 человек, в том числе двое детей из трёх автомобилей, которые застряли в снежном заносе.
Утром в 10 км от селе Журын Мугалжарского района спасатели МЧС были вытащили и доставили в город Эмба четверых человек, которые на легковом автотранспорте застряли в снежном заносе.
"В медицинской помощи никто из них не нуждался", — уточнили в МЧС.
Напомним, в непогоду на трассе в Акюбинской области случилось ДТП. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус, с места аварии были эвакуированы 33 иностранца. Также в этом же регионе ночью помощь потребовалась мужчине, который застрял в снегу на лошади.
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