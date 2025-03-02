В Актюбинской области за ночь в непогоду спасли 34 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сразу после полуночи в 15 км от села Иргиз застряли в снежном заносе четыре легковых авто, из которых спасатели эвакуировали в пункт обогрева 15 человек, в том числе двоих детей.

Ближе к рассвету в этой же местности спасатели из снежного заноса отбуксировали внедорожник на очищенный участок дороги и сопроводили его до ближайшего населенного пункта. В салоне находились три человека.

Также в Айтекебийском районе на автодороге "Жургенов-Сарат" спасены и доставлены в село Жургенова 12 человек, в том числе двое детей из трёх автомобилей, которые застряли в снежном заносе.

Утром в 10 км от селе Журын Мугалжарского района спасатели МЧС были вытащили и доставили в город Эмба четверых человек, которые на легковом автотранспорте застряли в снежном заносе.

"В медицинской помощи никто из них не нуждался", — уточнили в МЧС.

Напомним, в непогоду на трассе в Акюбинской области случилось ДТП. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус, с места аварии были эвакуированы 33 иностранца. Также в этом же регионе ночью помощь потребовалась мужчине, который застрял в снегу на лошади.