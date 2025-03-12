За незаконные лотереи в соцсетях наказали 106 казахстанцев
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В последнее время в социальных сетях участились случаи незаконных лотерей, что стало причиной массовых покупок сомнительных билетов и услуг, передаёт BaigeNews.kz. Министерство туризма и спорта РК совместно с Агентством по финансовому мониторингу провели тщательную проверку и выявили множество нарушений.
С февраля 2024 года 106 человек привлекли к административной ответственности, и общая сумма наложенных штрафов составила 46 миллионов тенге. В соответствии с законодательством, организаторы нелегальных лотерей, не являющиеся официальными операторами, могут столкнуться с серьезными штрафами и конфискацией доходов.
Министерство призывает граждан воздерживаться от участия в таких мероприятиях и напоминает о важности соблюдения закона для защиты собственных интересов.
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