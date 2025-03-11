  • 11 Марта, 23:15
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За незаконную продажу “Димедрола” накажут фармацевта в Туркестане

Женщина продала лекарство местному жителю без рецепта.

Сегодня, 21:39
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: polisia.kz

В Туркестанской области полиция выявила факт нарушения реализации лекарств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Дармек” сотрудники Управления по противодействию экстремизму пресекли факт незаконной реализации 18 ампул “Димедрола” в одной из аптек в Туркестане. Фармацевт продала лекарство местному жителю без рецепта.

Данный факт является нарушением законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств, сообщили в полиции. В отношении правонарушителя составили административный протокол, Собранные материалы будут направлены в Управление здравоохранения для принятия законного решения. 

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