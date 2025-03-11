За незаконную продажу “Димедрола” накажут фармацевта в Туркестане
Женщина продала лекарство местному жителю без рецепта.
Сегодня, 21:39
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Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
184Фото: polisia.kz
В Туркестанской области полиция выявила факт нарушения реализации лекарств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Дармек” сотрудники Управления по противодействию экстремизму пресекли факт незаконной реализации 18 ампул “Димедрола” в одной из аптек в Туркестане. Фармацевт продала лекарство местному жителю без рецепта.
Данный факт является нарушением законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств, сообщили в полиции. В отношении правонарушителя составили административный протокол, Собранные материалы будут направлены в Управление здравоохранения для принятия законного решения.
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