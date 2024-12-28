На территории ВКО в преддверии Нового года в период с 20 по 31 декабря проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Ель", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Для усиления контроля за незаконной реализацией и вырубкой молодняков хвойных пород созданы мобильные группы, которые работают совместно с территориальной инспекцией лесного хозяйства. Сотрудники полиции провели облёт на вертолёте по всей территории региона с целью проверки сохранности лесных массивов.

С начала мероприятия зафиксировано свыше 20 нарушений закона. Правоохранительные органы призывают граждан бережно относиться к природным ресурсам и строго соблюдать законодательство.

Незаконная порубка деревьев влечёт административный штраф, если сумма ущерба составляет менее 50 месячных расчетных показателей. В случае, если ущерб превышает этот порог, наступает уголовная ответственность.