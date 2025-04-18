За незаконное хранение лекарств задержали двух жителей Актобе
Изъято более тысячи упаковок препаратов.
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
122Фото: polisia.kz
В Актобе задержали двоих мужчин за хранение и сбыт рецептурных препаратов и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
У одного из подозреваемых при личном досмотре обнаружена коробка с рецептурными препаратами. При осмотре арендованной квартиры, где проживали задержанные, полицейские изъяли более тысячи упаковок рецептурных и психотропных средств, а также крупную сумму наличных денег.
По словам задержанных, препараты они сбывали лицам, употребляющим психотропные вещества.
Проведённая экспертиза установила, что оба мужчины на момент задержания находились в состоянии наркотического опьянения. В их отношении составлены протоколы по факту незаконной фармацевтической деятельности.
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