  • 18 Апреля, 20:12
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За незаконное хранение лекарств задержали двух жителей Актобе

Изъято более тысячи упаковок препаратов.

Сегодня, 18:42
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: polisia.kz

В Актобе задержали двоих мужчин за хранение и сбыт рецептурных препаратов и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У одного из подозреваемых при личном досмотре обнаружена коробка с рецептурными препаратами. При осмотре арендованной квартиры, где проживали задержанные, полицейские изъяли более тысячи упаковок рецептурных и психотропных средств, а также крупную сумму наличных денег.

По словам задержанных, препараты они сбывали лицам, употребляющим психотропные вещества.

Проведённая экспертиза установила, что оба мужчины на момент задержания находились в состоянии наркотического опьянения. В их отношении составлены протоколы по факту незаконной фармацевтической деятельности.

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