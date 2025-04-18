В Актобе задержали двоих мужчин за хранение и сбыт рецептурных препаратов и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У одного из подозреваемых при личном досмотре обнаружена коробка с рецептурными препаратами. При осмотре арендованной квартиры, где проживали задержанные, полицейские изъяли более тысячи упаковок рецептурных и психотропных средств, а также крупную сумму наличных денег.

По словам задержанных, препараты они сбывали лицам, употребляющим психотропные вещества.

Проведённая экспертиза установила, что оба мужчины на момент задержания находились в состоянии наркотического опьянения. В их отношении составлены протоколы по факту незаконной фармацевтической деятельности.