За незаконное бурение скважин наказали чиновника в Шымкенте

Прокуроры в Шымкенте выявили факты проведения конкурса по закупке работ по бурению водяных скважин без разрешительных документов, согласования с уполномоченными органами и проектно-сметной документации. К ответственности за это привлекли должностное лицо, передаёт BaigeNews.kz.

"Аппаратом акима Каратауского района Шымкента путём проведения госзакупок допущено незаконное проведение работ по бурению водяных скважин и сращиванию незаконного использования недр – подземных вод на пяти улицах (проспект Байдибек би, улица Измир в микрорайоне Нурсат, улица Абылайхан в микрорайоне Туран, улица Алатау в микрорайоне Батыр-1 и Батыр-2). По акту надзора замакима района привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 360 КоАП РК (Незаконное строительство на водоохранных зонах и полосах водных объектов, а также незаконное изменение естественного русла реки)", - сообщили в прокуратуре Шымкента.

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