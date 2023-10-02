За неуплату алиментов наказали более 80 жителей Мангистауской области

Уклоняющихся от уплаты алиментов жителей Мангистауской области, привлекли к административной и уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

По данным прокуратуры, за неуплату алиментов по области к административной ответственности привлечены 65 местных жителей и еще 18 привлечены к уголовной ответственности.

"В ходе анализа установлен гражданин "Н", который имея задолженность 1,4 млн. тенге в течение нескольких лет скрывал доход и уклонялся от уплаты алиментов. Административным судом города гражданин "Н" признан виновным по ч.1 ст.669 Кодекса об административных правонарушениях и арестован на 2 суток", - говорится в сообщении.

Также прокурорами выявлен факт злостного уклонения отцом 3-х детей от исполнения родительских обязанностей. Задолжав свыше 3,3 млн. тенге по алиментам всячески избегал их уплаты, но имел стабильный заработок.

"В настоящее время еще в отношении 17 неплательщиков алиментов возбуждены уголовные дела и ведутся досудебные расследования", - добавили в прокуратуре.

Прокуратура неоднократно предупреждала о правовых последствиях неуплаты алиментов, призывая граждан к добросовестному отношению к своим родительским обязанностям.