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За недонесение о конфликтах в заведениях нужно ввести ответственность - генпрокурор

Сегодня, 18:46
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пресс-служба Генпрокуратуры РК Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Ввести ответственность для администрации увеселительных заведений за недонесение о конфликтах между посетителями считает нужным генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передаёт BaigeNews.kz.

"За недонесение о произошедшем конфликте между посетителями следует ввести ответственность администрации таких мест. Это их социальная обязанность. В случае если в таких заведениях будут часто совершаться правонарушения, нужно приостанавливать или прекращать их деятельность", - сказал Асылов на Координационном совете в Генеральной прокуратуре.

Ранее он прокомментировал резонансное убийство Салтанат Нукеновой и отметил, что казахстанцы подписали петицию по усилению защиты от семейно-бытового насилия.

Министр культуры и информации Аида Балаева, которая также выступала на заседании Координационного совета РК, предложила принять дополнительные меры по профилактике бытового насилия.

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