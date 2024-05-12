За неделю в США зафиксировали 125 торнадо

В США с понедельника было зафиксировали не менее 125 торнадо в 22 штатах. От Среднего Запада к Югу США наблюдались ветер, град и дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АВС.

По меньшей мере, 5 торнадо прокатились в четверг, 9 мая, в Айове, Миссури, Джорджии и Миссисипи. В Техасе в тот день выпал град размером с бейсбольный мяч. А Алабаме нанес ущерб ветер скоростью 76 миль/час (122 км/ч).

Сильные грозы прошлись в пятницу, 10 мая, в Джорджии и Флориде. В частности, в Таллахасси, штат Флорида женщина погибла после того, как дерево упало на ее дом.

Более 142 тыс жителей Флориды в пятницу были обесточены из-за разрушительных ветров.

Прогнозируется, что в начале новой недели возникнет новая штормовая система, которая принесет сильные дожди на побережье Мексиканского залива, от Техаса до Джорджии.