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  • За нарушения правил госзакупок в Шымкенте виновные строгой отвественности не понесут
скриншот Сегодня, 16:27
188
Фото: скриншот

За нарушения правил госзакупок в Шымкенте виновные строгой отвественности не понесут

В Шымкенте обнаружены нарушения в государственных закупках. Об этом сообщила представитель Ассоциации электромашиностроителей Казахстана Айгерим Сейдахметова, передает Baigenews.kz.

По ее словам, руководство управления госзакупок Шымкента в прошлом году приостановило прием заявок потенциальных поставщиков по 30 конкурсам, просто размещая приказы об этом на веб-портале закупок.

"Приостановить прием заявок можно на основании решения суда или уполномоченного органа. Тем самым организатор грубо нарушил законодательство в сфере государственных закупок, незаконно приостанавливая прием заявок потенциальных поставщиков,  что подтверждается уполномоченным органом", - сообщила  Айгерим Сейдахметова на обсуждении вопросов госзакупок с представителями бизнеса.

Департамент внутреннего госаудита Шымкента направил предписание о привлечении  сотрудников к дисциплинарной ответственности.

По словам спикера, государству был нанесен косвенный ущерб  в размере девяти-десяти процентов от каждой госзакупки.  Однако к административной ответственности руководство  управления госзакупок Шымкента привлечь нельзя, так как такой статьи в КОАП РК нет. И ввиду отсутствия прямого ущерба – к уголовной отвественности они также не будут привлечены.

Представитель Ассоциации электромашинстроителей считает, что в законодательстве есть недоработки по вопросам госзакупок.

"Ответственность никакая не предусмотрена за приостановление закупок. Полагаем, что можно расценивать данные действия управления как подлог, поскольку они вместо решения суда либо решение уполномоченного органа в публиковал личные приказы". 

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#Шымкент #госзакупки #нарушение
Сегодня, 16:27
188
Зарина Козова Журналист

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