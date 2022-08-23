За нарушения правил госзакупок в Шымкенте виновные строгой отвественности не понесут

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В Шымкенте обнаружены нарушения в государственных закупках. Об этом сообщила представитель Ассоциации электромашиностроителей Казахстана Айгерим Сейдахметова, передает Baigenews.kz.

По ее словам, руководство управления госзакупок Шымкента в прошлом году приостановило прием заявок потенциальных поставщиков по 30 конкурсам, просто размещая приказы об этом на веб-портале закупок.

"Приостановить прием заявок можно на основании решения суда или уполномоченного органа. Тем самым организатор грубо нарушил законодательство в сфере государственных закупок, незаконно приостанавливая прием заявок потенциальных поставщиков, что подтверждается уполномоченным органом", - сообщила Айгерим Сейдахметова на обсуждении вопросов госзакупок с представителями бизнеса.

Департамент внутреннего госаудита Шымкента направил предписание о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности.

По словам спикера, государству был нанесен косвенный ущерб в размере девяти-десяти процентов от каждой госзакупки. Однако к административной ответственности руководство управления госзакупок Шымкента привлечь нельзя, так как такой статьи в КОАП РК нет. И ввиду отсутствия прямого ущерба – к уголовной отвественности они также не будут привлечены.

Представитель Ассоциации электромашинстроителей считает, что в законодательстве есть недоработки по вопросам госзакупок.