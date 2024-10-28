За нарушение торгового законодательства к ответственности привлекли более 240 предпринимателей
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Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Ұлытау с начала года привлек к административной ответственности 243 субъекта торговли за несоблюдение торгового законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли РК.
"С начала 2024 года 226 субъектов торговли были привлечены к ответственности за нарушение пункта 1 статьи 9 Закона "О регулировании торговой деятельности" — превышение предельной торговой надбавки в 15% на социально значимые продовольственные товары, согласно статье 204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях. Из них 195 получили предупреждение, а 31 субъект предпринимательства был оштрафован на общую сумму 572,2 тысячи тенге", ― говорится в сообщении.
В рамках мер государственного контроля департаментом были снижены цены на социально значимые продовольственные товары от 5% до 30%. Также продолжается работа по предотвращению превышения торговой надбавки на эти товары сверх установленных законодательством норм.
Дополнительно, 15 субъектов торговли привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 173,5 тысячи тенге за продажу товаров, стоимость которых превышала указанную на ценниках внутренних и/или внешних витрин торговых объектов, а также за отсутствие ценников на витринах.
"Например, в одном из магазинов города Жезказган цена товара на витрине была указана как 500 тенге, однако при продаже использовалась цена 580 тенге, что выше указанной. Специалисты департамента провели проверку в данном супермаркете и привлекли его к административной ответственности в виде штрафа", ― добавили в ведомстве.
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