За нарушение торгового законодательства к ответственности привлекли более 240 предпринимателей

Департамент торговли и защиты прав потребителей по области Ұлытау с начала года привлек к административной ответственности 243 субъекта торговли за несоблюдение торгового законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минторговли РК.

"С начала 2024 года 226 субъектов торговли были привлечены к ответственности за нарушение пункта 1 статьи 9 Закона "О регулировании торговой деятельности" — превышение предельной торговой надбавки в 15% на социально значимые продовольственные товары, согласно статье 204-4 Кодекса РК об административных правонарушениях. Из них 195 получили предупреждение, а 31 субъект предпринимательства был оштрафован на общую сумму 572,2 тысячи тенге", ― говорится в сообщении.

В рамках мер государственного контроля департаментом были снижены цены на социально значимые продовольственные товары от 5% до 30%. Также продолжается работа по предотвращению превышения торговой надбавки на эти товары сверх установленных законодательством норм.

Дополнительно, 15 субъектов торговли привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 173,5 тысячи тенге за продажу товаров, стоимость которых превышала указанную на ценниках внутренних и/или внешних витрин торговых объектов, а также за отсутствие ценников на витринах.