За нарушение пожарной безопасности жителям Алматы выписали штрафы более, чем на миллион тенге

Фото: ДЧС Алматы

В горах Алматы из-за жары обьявлен высокий класс пожарной опасности. Весь личный состав ДЧС переводен на усиленный вариант работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

С начала пожароопасного периода спасатели и полицейские провели более 45 рейдов и привлекли к административной ответственности четверых жителей по статье 367 КРК об АП в виде штрафа на общую сумму 1 380 000.

Также природоохраная полиция составила пять протоколов по статье 505 КобАП РК в виде предупреждения.

На территории города Алматы расположено 20 тысяч 805 гектаров Иле - Алатауского национального парка.

"Чтобы недопустить природные пожары работают мобильные групп из числа сотрудников Департамента ЧС и полиции города Алматы. Помогают им нести службу конные и пешие патрули лесохозяйственных учреждений, также привлекаются волонтеры. Эти группы проверяют потенциально "горячие" точки, где могут возникнуть пожары. При рейдовых мероприятиях применяются беспилотные летательные аппараты (дроны), оснащённые тепловизорами и системой оповещения, автомобили оповещения, Как нам всем известно, территории природных парков расположенных на территории города имеют статус "Особо охраняемых природных территории", — рассказали спасатели.

Алматинские пожарные предупреждают, что факты розжига костров будут строго пресекаться, так как при засухе и жаркой погоде трава быстро воспламеняется, что может привести к пожару.