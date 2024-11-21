За наркотики в конфетах казахстанке грозит до 10 лет лишения свободы

В Кызылординской области задержана женщина, пытавшаяся пронести в тюрьму наркотики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Запрещённые вещества были спрятаны в конфетах.

Сотрудники колонии изъяли 12 конфет, завёрнутых в белую бумагу, а также сверток с неизвестным порошковым веществом белого цвета, предназначенные для осуждённого, отбывающего наказание за разбой.

Оперативно-следственная группа изъяла посылку. Экспертиза показала, что содержимое конфет - марихуана весом 31,99 грамма и мефедрон весом 0,41 грамма.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 297 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.