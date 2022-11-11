За мошенничество судят бывшего председателя суда Тараза

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В Таразе в суд передали рассмотрение дела бывшего председателя городского суда, передаёт BaigeNews.kz.

Алтынбека Мадемарова подозревали в получении взятки, сейчас его обвиняют в уголовном правонарушении, предусмотренном статьёй 190 частью 3 пунктом 2 УК РК - "Мошенничество".

Суд постановил продлить ему срок "домашнего ареста" до 26 декабря, и назначил главное судебное разбирательство на 15 ноября 2022 года в 15:00 часов в открытом судебном заседании в зале суда Тараза.

Напомним, Антикор сообщил о задержании Алтынбека Адемарова в мае этого года. Тогда в отношении председателя Таразского городского суда было начало досудебное расследование по факту получения взятки в размере одного миллиона тенге за положительное решение по гражданскому делу.