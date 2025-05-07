Скоро начнётся военный парад, посвящённый 80-летию Победы и Дню защитника Отечества, на площади "Қазақ елі" в Астане. BaigeNews.kz. делится предпрадничной атмосферой, царящей в столице.

Напомним, в торжественном мероприятии примут участие более 4 000 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Фото: Telegram БОРТ N1

Самые маленькие жители и гости Астаны знакомятся с атмосферой сегодняшнего парада.

Фото: BaigeNews.kz