  • 7 Мая, 12:09
  • BAIGENEWS

За минуты до военного парада: что происходит на трибунах

Здесь вы увидите предпраздничную атмосферу в деталях.

Сегодня, 10:37
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Telegram БОРТ N1 Сегодня, 10:37
Сегодня, 10:37
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Фото: Telegram БОРТ N1

Скоро начнётся  военный парад, посвящённый 80-летию Победы и  Дню защитника Отечества, на площади "Қазақ елі"  в Астане. BaigeNews.kz. делится предпрадничной атмосферой, царящей в столице.

Напомним, в торжественном мероприятии примут участие более 4 000 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Фото: Telegram БОРТ N1

Самые маленькие жители и гости Астаны знакомятся с атмосферой сегодняшнего парада.

Фото: BaigeNews.kz

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