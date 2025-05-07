За минуты до военного парада: что происходит на трибунах
Здесь вы увидите предпраздничную атмосферу в деталях.
Сегодня, 10:37
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Сегодня, 10:37Сегодня, 10:37
139Фото: Telegram БОРТ N1
Скоро начнётся военный парад, посвящённый 80-летию Победы и Дню защитника Отечества, на площади "Қазақ елі" в Астане. BaigeNews.kz. делится предпрадничной атмосферой, царящей в столице.
Напомним, в торжественном мероприятии примут участие более 4 000 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Фото: Telegram БОРТ N1
Самые маленькие жители и гости Астаны знакомятся с атмосферой сегодняшнего парада.
Фото: BaigeNews.kz
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