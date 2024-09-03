За миллион тенге пыталась продать дочь жительница Алматинской области

В Алматинской области женщина пыталась продать восьмимесячную дочь. Клиентов она искала в Интернете. Ребёнка мать оценила в миллион тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Объявлением сразу же заинтересовались полицейские. Во время спецоперации задержали 38-летнюю уроженку Кызылординской области.

Детали правоохранители не разглашают. Женщина якобы срочно нуждалась в деньгах. Но продать дочь так и не успела.

В полиции пояснили: изначально они полагали, что за торговлей детьми стоит целая преступная группа. Информация об этом распространялась в соцсетях: будто неизвестные отдавали малышей на усыновление за определённую плату.