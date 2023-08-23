За месяц казахстанцы инвестировали в слитки золота свыше трёх миллиардов тенге

Три из четырёх проданных слитков купили в Алматы или Шымкенте.

Пятый месяц подряд продажи золотых слитков населению превышают 100 килограммов в Казахстане. Аналитики настаивают, что такой серии ещё не было, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

В июле продали 2787 слитков. Это относительно немного в количестве (минимум с февраля), но сами слитки стали заметно крупнее, чем ранее. Второй месяц подряд самыми популярными слитками на продажу становятся экземпляры весом 100 граммов: в июне продали 873 штуки, в июле – 763.

Примечательно, что три из четырёх проданных слитков купили в Алматы или Шымкенте.

За семь месяцев 2023 года население купило золота в слитках общим весом 828 килограммов, что на 30%, или 193 килограмма, больше, чем в январе-июле 2022 года. Средний вес одного проданного куска за это время вырос почти в полтора раза - с 26 до 37 граммов.

Средняя официальная цена одного грамма золота в июле 2023 года составляла около 27,9 тысячи тенге. Таким образом, население за месяц инвестировало в слитки 3,1 миллиарда тенге.