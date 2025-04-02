Сегодня, на 100-м году жизни, скончался Анатолий Васильевич Комяков — ветеран Великой Отечественной войны, чья жизнь стала символом мужества и самоотверженности. Его героический путь и вклад в Победу навсегда останутся в памяти благодарных потомков, передаёт BaigeNews.kz.

Анатолий Васильевич родился 24 декабря 1925 года в деревне Антушки Костромской области. В годы войны, когда большинство мужчин ушли на фронт, он трудился в тылу. Но уже в январе 1943 года, в возрасте 17 лет, добровольно отправился защищать Родину.

В составе 325-й роты 244-й дивизии 3-го Украинского фронта он участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Первое боевое крещение он принял в августе 1943 года при форсировании реки Северский Донец в районе города Изюм. Анатолий Васильевич участвовал в освобождении Донбасса, ДнепроГЭСа, Украины, Австрии и Венгрии, внося важнейший вклад в победу над фашизмом.

За проявленные героизм и мужество он был награжден орденами и медалями. Его жизненный путь является ярким примером патриотизма и беззаветной любви к Родине.

"Светлая память о Герое будет жить в сердцах всех, кто знал и помнил его подвиги. Вечная слава и благодарность Герою!" - говорится в сообщении акимата Акмолинской области.

Напомним, 7 мая 2025 года в столице Казахстана состоится Военный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Особенностью шествия в этом году прохождение колонн в форме военных лет, а также впервые — пронесение боевых знамен воинских частей, сформированных на территории Казахстана. Это событие станет важным символом единства, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому страны.

В целом, количество участников парада составит 4,5 тысяч человек, включая историческую часть, а также будет организован показ вооружения и военной техники.