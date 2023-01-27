За мат в адрес учителя или врача штраф будет больше, чем за брань в семье

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В министерстве юстиции пояснили, как будут наказывать за мат в адрес учителей и врачей, передает BaigeNews.kz. Вице-министр юстиции Алма Муканова на брифинге сообщила, что размер штрафа составит 10 МРП.

Тогда как за нецензурную брань в семье нарушитель получит предупреждение или штраф в размере 5 МРП.

"Есть 73 статья КоАП РК. Если брань используется в семье, то есть предупреждение или штраф в размере 5 МРП. А за мат в адрес учителя или врача предусмотрен штраф в размере 10 МРП", - отметила спикер.

Ранее в МВД объяснили, как в Казахстане будут наказывать за мат.