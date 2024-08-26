За лето в 36 школах Казахстана выявили хищения на миллиард тенге

Во время летних каникул в республике провели внутренний государственный аудит на основе Системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую миллиард тенге.

Анализ подозрительных операций выявил самые распространённые из них.

"Получены доказательства двойного учёта и завышение оплаты труда. К примеру, в документах средней школы №48 Актобе заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тыс. тенге в год. Фактически на карт-счёт того же бухгалтера перечисляется от 3 до 5 миллионов тенге ежемесячно", - сообщили в Минфине.

Вторая распространённая махинация – перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие. Например, в школе-ясли-саду №33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Сумма ущерба составила 207,4 миллиона тенге.

Третья схема - дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами. Например, главный бухгалтер и учитель информатики средней школы №42 Петропавловска за 2023 год более трёх раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба - 69 миллионов тенге.