За лето Боровое посетили 450 тысяч туристов

С 1 июня по 31 августа этого года Боровое посетили более 450 тысяч туристов. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ГНПП "Бурабай".

Всего за восемь месяцев текущего года нацпарк принял более 650 тысяч гостей (в прошлом году за такой же период 550,7 тысячи человек).

Все чаще Боровое становится местом проведения спортивных событий как странового, так и международного уровня, что способствует привлечению туристов и повышению узнаваемости Бурабая.

"Развитие инфраструктуры и расширение экскурсионных программ привлекают отдыхающих не только из Казахстана, но и из-за рубежа. За лето парк посетили более 8000 иностранных туристов. В ТОП-5 стран по количеству гостей входят Россия, Узбекистан, Туркменистан, Германия и Китай. Всё активнее проявляют интерес граждане США", – рассказала заместитель директора по развитию ГНПП "Бурабай" Венера Нугуманова.

Экологическими тропами и туристическими маршрутами этим летом прошли более 9000 человек.

Фото: ГНПП "Бурабай"