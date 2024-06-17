За крупную взятку осудили сотрудника Комитета промышленной безопасности МЧС
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Срок за взятку получил руководитель отдела департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что с декабря 2021 года по ноябрь 2023 года Т. получил 1 399 000 тенге от главного технического руководителя ТОО "KSP Steel" за общее покровительство при проведении проверок в области промышленной безопасности, а также за не привлечение к административной ответственности за невыполнение требований, постановлений и предписаний госоргана.
Подсудимый вину полностью признал и просил не лишать его свободы.
"Совершённое Т. преступление законом отнесено к категории тяжких, за что предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы. Судом учтено, что Т. признал вину и раскаялся, а также ранее не судим. Отягчающим вину обстоятельством признано нарушение принятой присяги государственного служащего. С учётом этого Т. назначено наказание - три года лишения свободы", - сообщили в суде.
Также Т. пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе, в госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Отбывание наказания ему определено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор в законную силу не вступил.
Самое читаемое
- Мать-одиночка из Семея исполнила мечту детства и стала медиком в 51 год
- Неизвестный на глазах у прохожих перерезал горло мужчине в Павлодаре
- Шымкентский бизнесмен попал под суд за продажу несуществующего молока
- ИИН родственников хотят вносить в личные дела госслужащих в Казахстане
- Армана Шораева подозревают в жестоком избиении сожительницы: полиция начала расследование