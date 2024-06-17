За крупную взятку осудили сотрудника Комитета промышленной безопасности МЧС

Срок за взятку получил руководитель отдела департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что с декабря 2021 года по ноябрь 2023 года Т. получил 1 399 000 тенге от главного технического руководителя ТОО "KSP Steel" за общее покровительство при проведении проверок в области промышленной безопасности, а также за не привлечение к административной ответственности за невыполнение требований, постановлений и предписаний госоргана.

Подсудимый вину полностью признал и просил не лишать его свободы.

"Совершённое Т. преступление законом отнесено к категории тяжких, за что предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы. Судом учтено, что Т. признал вину и раскаялся, а также ранее не судим. Отягчающим вину обстоятельством признано нарушение принятой присяги государственного служащего. С учётом этого Т. назначено наказание - три года лишения свободы", - сообщили в суде.

Также Т. пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе, в госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Отбывание наказания ему определено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в законную силу не вступил.