За крупную взятку осудили начальника локомотивного депо на западе Казахстана

В Мугалжарском районном суде Актюбинской области огласили приговор в отношении начальника Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", на скамье подсудимых оказались и другие лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Антикоррупционной службы.

"Он признан виновным в получении через посредника – менеджера по кадрам локомотивного депо – взятки в сумме 1,5 млн тенге за трудоустройство лица на должность помощника машиниста тепловоза. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Этим же приговором посредник осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы, лицо, давшее взятку, и его пособник – к 3 годам лишения свободы. Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - рассказали в Антикоре.

Судебный акт в законную силу не вступил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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