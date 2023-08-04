За кражу невест в Казахстане грозит уголовная ответственность

В Казахстане предлагают включить в Уголовный кодекс статью "Похищение лица с целью заключения брака", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека.

Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще актуальна в Казахстане, особенно в южных регионах.

"В настоящее время офисом Омбудсмена рассматривается возможность внесения ряда поправок в уголовное законодательство, в частности введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы", - говорится в сообщении.

С 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушений, связанных с похищением человека. Однако достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак не имеется, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения.

Как сообщили в пресс-службе, омбудсменом уже направлено предложение о введении в уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 "Похищение лица с целью заключения брака".

Генеральная прокуратура поддержала данное предложение.