За кражу дизтоплива и госсредств осудили должностных лиц КТЖ

За коррупционные правонарушения осудили должностных лиц КТЖ в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Судом района Беимбета Майлина оглашен приговор в отношении начальника Костанайского эксплуатационного локомотивного депо филиала ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Махмутова А., его заместителя Сырманова Ж., теплотехника Серікұлы Б. и начальника топливного склада станции Тобол ТОО "ТД" ТЭК-Казахстан" Елюсинова К.

"Они признаны виновными в совершении хищения дизельного топлива КТЖ и денежных средств, выделенных на ремонт железнодорожного крана, на общую сумму 12 млн тенге.



Махмутов, Сырманов, Елюсинов осуждены к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, Серікұлы к 3 годам ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.