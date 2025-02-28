Жезказганский городской суд вынес приговор в отношении ряда должностных лиц, включая руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау Омара Ә. и его подчиненных.

Они были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением через незаконное заключение дополнительного соглашения на организацию культурных мероприятий в Жезказгане, что привело к незаконному расходованию 3,9 миллиона тенге.

Суд приговорил Омара Ә. к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его соучастникам – руководителям отдела и центров, а также представителю частной компании, назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора. Стоит отметить, что судебное решение еще не вступило в законную силу.