За коньяк и бренди дешевле 2 930 тенге будут штрафовать казахстанских продавцов

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Казахстанских продавцов будут штрафовать за продажу коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов. Нововведение действует с 11 сентября.

Правило введено после внесения дополнения в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", в котором помимо регулирования цен на водки и водки особые, крепкие ликёроводочные изделия предусматривается установка минимальных розничных цен на коньяк и бренди.

Так, согласно части 4 пункта 3 статьи 282 Кодекса об административных правонарушениях при реализации водок и водок особых, водок с защищённым наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди, минимальные розничные цены коньяка и бренди составляют 2 930 тенге за литр.