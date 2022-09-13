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  • За коньяк и бренди дешевле 2 930 тенге будут штрафовать казахстанских продавцов
pixabay.com Сегодня, 10:40
81
Фото: pixabay.com

За коньяк и бренди дешевле 2 930 тенге будут штрафовать казахстанских продавцов

Казахстанских продавцов будут штрафовать за продажу коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов. Нововведение действует с 11 сентября.

Правило введено после внесения дополнения в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", в котором помимо регулирования цен на водки и водки особые, крепкие ликёроводочные изделия предусматривается установка минимальных розничных цен на коньяк и бренди.

Так, согласно части 4 пункта 3 статьи 282 Кодекса об административных правонарушениях при реализации водок и водок особых, водок с защищённым наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди, минимальные розничные цены коньяка и бренди составляют 2 930 тенге за литр. 

"Теперь за розничную реализацию водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен, будут привлекать к административной ответственности с конфискацией вышеназванной алкогольной продукции", - сообщили в минфине.

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#цены на продукты #КГД #минфин РК
Сегодня, 10:40
81
Журналист

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