Лента новостей
- План по доходам перевыполнен на 125 миллиардов тенге - Минфин РК 10:45 63
- За коньяк и бренди дешевле 2 930 тенге будут штрафовать казахстанских продавцов 10:40 70
- МСХ: на 13 сентября аграрии собрали 13,5 миллиона тонн зерновых 10:05 190
- Мешали спирт с водой: 9,5 тонны суррогатного алкоголя изъяли на севере Казахстана 09:47 176
- Дружба – неисчерпаемое богатство. Си Цзиньпин написал статью об отношениях Китая и Казахстана 09:40 175
- "Хочешь работать в Антикоре? Мы ждём тебя": казахстанцев приглашают на службу в антикоррупционное ведомство 09:30 316
- Армения обратится за помощью в ОДКБ и ООН 08:49 533
- 90 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 08:35 224
- Штаб по обеспечению студентов общежитиями создали в Алматы 08:23 333
- Головкин пошутил про третий бой с "Канело" 08:13 744
- 46 столкновений самолётов с птицами произошло в аэропортах РК с начала года 07:40 278
- Казахстанские банки начали приём заявок на компенсацию по депозитам 06:30 1023
- Почтовые марки с изображением храмов выпустили в Казахстане 05:25 385
- Срджан Благоевич покинул пост главного тренера ФК "Астана" 04:26 370
- 500 вакансий в сфере IT предложат на ярмарке вакансий в Нур-Султане 03:15 424
- "Просили еду и спали в лесу". В Уральске нашли пропавших воспитанников детдома 02:10 1116
- Группу полицейских в Костанайской области подозревают в получении взятки 01:30 786
- Пострадавшим от пожара костанайцам начали выплачивать по миллиону тенге 00:20 428
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 464
- Сельчане в Жамбылской области платят за свет в долларах 12.09.2022 781
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 1024
- Лекарства начали производить в КазНУ имени аль-Фараби 12.09.2022 513
- Предложение депутатов мажилиса направлено в Конституционный совет 12.09.2022 622
- Эксперты TALQYLAU: однократный семилетний срок – новый элемент демократизации 12.09.2022 362
- Мокрый снег прогнозируют синоптики в Казахстане 13 сентября 12.09.2022 2529
- Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов 12.09.2022 427
- Поезд сбил более 120 овец в Алматинской области 12.09.2022 576
- "Я келинка Кристина" - инстаблогер из Кокшетау о жизни в казахской семье 12.09.2022 4315
- Депутаты маслихатов обратились к казахстанцам 12.09.2022 473
- 15-летняя иностранка пропала в Алматы 12.09.2022 692
- Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане: Какие гости приедут и что ожидается? 12.09.2022 1090
- Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана 12.09.2022 385
- Казахстан занимает особое место во внешней политике Китая - политологи 12.09.2022 682
- "Инвестпроект" оказался мошенничеством - актюбинка лишилась почти семи миллионов тенге 12.09.2022 690
- Программа Artsport продолжит работу - Минкульт РК 12.09.2022 2961
- Токаев дал поручения главе Агентства по защите и развитию конкуренции 12.09.2022 369
- Лжетурагент обманул 13 алматинцев, обещая им дешевые путевки 12.09.2022 430
- Бесплатная стерилизация кошек и собак в Нур-Султане. Куда обращаться 12.09.2022 348
- В Нур-Султане и Алматы чаще покупают однушки — статистика 12.09.2022 406
- Системы видеонаблюдения в Алматы начнут распознавать лица 12.09.2022 470
- Лучших педагогов Казахстана выберут на конкурсе 12.09.2022 722
- Около 1500 пациентов с онкологией кроветворной и лимфатической ткани регистрируют ежегодно в РК 12.09.2022 508
- Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец 12.09.2022 907
- Гражданку России задержали за обман казахстанцев в соцсетях 12.09.2022 1370
- Пять человек погибли после столкновения лодки с китом в Новой Зеландии 12.09.2022 500
- Как фотограф из Украины изучает казахский язык 12.09.2022 1187
- Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам 12.09.2022 433
- Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр 12.09.2022 1052
- Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября 12.09.2022 607
- Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику 12.09.2022 539
- Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане 12.09.2022 532
- Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз 12.09.2022 562
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 697
- Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS 12.09.2022 460
- Торговый дом "заминировали" в Алматы 12.09.2022 395
- "Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат 12.09.2022 456
- Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино 12.09.2022 502
- В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест 12.09.2022 573
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 6005
- Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело" 12.09.2022 647
- Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени 12.09.2022 472
- В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду 12.09.2022 601
- Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого" 12.09.2022 607
- Доходы населения Алматы растут медленно - акимат 12.09.2022 812
- Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане — статистика 12.09.2022 672
- Казахстанские теннисистки узнали своё место в рейтинге WTA после US Open 12.09.2022 974
- Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице 12.09.2022 1049
- На западе Казахстана мелеет озеро Караколь 12.09.2022 553
- Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II 12.09.2022 745
- Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 12.09.2022 450
- Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау 12.09.2022 416
- В Атырау незаконно открылась частная школа салафитского направления 12.09.2022 2296
- Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана 12.09.2022 503
- Apple перестала продавать прошлогодние смартфоны 12.09.2022 588
- В России раскритиковали Геннадия Головкина 12.09.2022 33421
- Казахстанский рэпер посетил школу-интернат для детей-сирот в Бишкеке 12.09.2022 652
- Карагандинца отправили подметать улицы за подделку больничного листа 12.09.2022 851
- В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь 12.09.2022 477
- В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября 11.09.2022 530
- Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО 11.09.2022 629
За коньяк и бренди дешевле 2 930 тенге будут штрафовать казахстанских продавцов
Казахстанских продавцов будут штрафовать за продажу коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов. Нововведение действует с 11 сентября.
Правило введено после внесения дополнения в Закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", в котором помимо регулирования цен на водки и водки особые, крепкие ликёроводочные изделия предусматривается установка минимальных розничных цен на коньяк и бренди.
Так, согласно части 4 пункта 3 статьи 282 Кодекса об административных правонарушениях при реализации водок и водок особых, водок с защищённым наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди, минимальные розничные цены коньяка и бренди составляют 2 930 тенге за литр.
"Теперь за розничную реализацию водок и водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара, крепких ликероводочных изделий, коньяка и бренди ниже минимальных розничных цен, будут привлекать к административной ответственности с конфискацией вышеназванной алкогольной продукции", - сообщили в минфине.
-
Hype news
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 464
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 1024
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 697
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 6005
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 669
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1237
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1291
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21705
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178577
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7563
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10949
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2709
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 3029
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11750
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2235
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8263
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2334
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 5010
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 27065
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9318
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2921
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6851
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3180
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 20064
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4969
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5824
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4170
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9687
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 5048
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3880
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3944
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7671
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4085
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3737
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6184
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3989
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11828
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3722
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3856
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3707
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6232
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3974
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4445
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5102
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5291
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5036
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4733
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6577
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5774
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6252
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6516
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8817
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12385
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8125
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8972
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7565
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 11011
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6956
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8233
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10436
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8949
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8823
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7449
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9313
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7657
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17579
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10502
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9852
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10169
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10595
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9815
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9944
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10278
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11095
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 10052
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10807
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14771
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 10088
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11715
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8970
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7910
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6956
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 7010
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7291
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6734
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10825
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7525
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9453
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10360
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10289
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7949
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8101
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23309
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9118
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11095
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8220
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9622
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10241
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11291
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9669
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11657
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11118
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12176
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12371
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28711
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12744
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13581
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13447
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13588
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14237
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22151
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13686
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20921
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31401
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15400
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19501
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19765
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21898
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17881
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19187
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17290
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17338
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17192
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32739
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19063
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17702
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21927
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21717
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21970
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21065
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21292
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23463
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24088
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22664
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22263
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22988
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23253
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21875
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 24004
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22593
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23208
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24449
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25731
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 25012
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24350
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27156
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23969
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26802
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24493
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55304
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26054
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25152
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26159
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24746
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24892
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25068
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24794
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26414
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25341
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 27080