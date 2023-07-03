За какие заслуги ещё трое казахстанцев стали почётными гражданами Астаны

Трём жителям столицы присвоили звание почётных граждан Астаны - "Астана қаласының құрметті азаматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Произошло это на сессии городского маслихата.

"Наша столица из маленького городка превратилась в мегаполис – образовательный, медицинский, культурный и деловой центр. Развитие и процветание столицы напрямую зависит от труда граждан. В этой связи хочу предложить кандидатуры трёх граждан на звание "Астана қаласының құрметті азаматы" за их вклад в становление и развитие Астаны", - сказал на заседании аким города Женис Касымбек.

Среди кандидатур: Серик Акшулаков - доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Национального центра нейрохирургии; Кайсар Омаров – общественный деятель РК, депутат сената парламента, заслуженный деятель страны и Николай Тихонюк - заслуженный строитель РК.

"Серик Акшулаков популяризирует нашу страну в мировом врачебном сообществе. Он впервые в Казахстане внедрил основы микрон нейрохирургии, эндоскопической нейрохирургии и осуществил оперативное лечение эпилепсии. Под его руководством и непосредственном участии было внедрено более 60 новых технологий. Кайсар Омаров провёл большую работу по совершенствованию законодательной базы. Внесено более 80 поправок в законопроекты по вопросам градостроительного планирования, выделения земельных участков, соблюдения водоохранного и природоохранного режима при проектировании и строительстве, по вопросам деятельности торгово-промышленных палат", - отметил Женис Касымбек.

Под руководством Николая Тихонюка в столице построены значимые объекты.

"С момента переноса столицы он занимал должность первого заместителя акима города, акима Сарыаркинского района. Под его руководством были построены различные правительственные объекты: главный символ Астаны – монумент "Байтерек", ТРЦ "Хан Шатыр", океанариум "Думан", театр оперы и балета "Астана Опера", велотрек "Сарыарка", и другие проекты, которые входят в государственную программу", - добавил Женис Касымбек.

Депутаты единогласно поддержали предложение акима и присвоили звания почётных граждан Астаны всем троим кандидатам.