За избиение матери осужден сын бывшего акима Караганды

Суд признал сына бывшего акима Караганды виновным в нанесении телесных повреждений своей матери 78-летней матери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Карагандинский областной суд.

В ходе рассмотрения уголовного дело Казыбекбийским районным судом города Караганды было установлено, что подсудимый поссорился со своей матерью и избил ее.

"Нанес удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей, причинив ей вред здоровью в виде закрытой черепно-лицевой травмы в виде сотрясения головного мозга в остром периоде, перелома латеральной стенки орбиты правого глаза, перелома правой скуловой дуги, передней, задней стенок правой гайморовой пазухи, с развитием гемосинуса, кровоподтекалица; закрытая тупая травма грудной клетки справа в виде перелома четырех ребер; закрытый неосложненный компрессионный перелом тела первого поясничного позвонка", - сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда.

В ходе суда мужчина своей вины не признал и не раскаялся.

Суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. С него взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона тенге, а также расходы, понесенные на оплату адвокатов.

Приговор суда не вступил в законную силу.