За истязание супруги получил срок житель Рудного

В Рудненском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в истязании, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью бывшей супруги, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что с ноября 2023 года по апрель 2024 года С. причинял физические и психические страдания своей бывшей супруге Б. путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.

Кроме того, 4 апреля он умышленно нанёс женщине телесные повреждения в виде закрытых переломов поперечных отростков 2, 3, 4 поясничных позвонков справа.

Подсудимый вину не признал.

"Учитывая личность С., имеющего непогашенную судимость, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, наличие не возмещённого потерпевшей ущерба, судом назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.

С мужчины в пользу бывшей жены взыскано три миллиона тенге в счёт компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.