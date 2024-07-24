  • 24 Июля, 18:33
  • BAIGENEWS
Самолет с пассажирами на борту разбился в Непале
Для чего будут проводить сельхозперепись в Казахстане
В Мангистау задерживают руководителей нефтесервисных компаний
Минздрав Казахстана разрабатывает новые меры против приписок медуслуг
6,9 тыс новых рабочих мест создано с начала года на промышленных предприятиях Казахстана
В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа
Поддельные сертификаты ЕНТ выявили в Казахстане
12-летняя девочка родила в Павлодарской области
Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
В продажу поступила "слепая" кукла "Барби"
Зачем в Астане подняли цену за проезд в автобусах
Названа причина смерти абитуриента на территории КазНУ
Рейдерский захват или развод: что происходит в Wildberries
Житель Актау с помощью ИИ написал песню о дефиците воды
Стали известны подробности об убийстве 17-летнего подростка в Алматы

За истязание супруги получил срок житель Рудного

Сегодня, 17:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
112
Фото: baigenews.kz

В Рудненском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в истязании, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью бывшей супруги, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что с ноября 2023 года по апрель 2024 года С. причинял физические и психические страдания своей бывшей супруге Б. путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. 

Кроме того, 4 апреля он умышленно нанёс женщине телесные повреждения в виде закрытых переломов поперечных отростков 2, 3, 4 поясничных позвонков справа.

Подсудимый вину не признал.  

"Учитывая личность С., имеющего непогашенную судимость, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, наличие не возмещённого потерпевшей ущерба, судом назначено наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.  

С мужчины в пользу бывшей жены взыскано три миллиона тенге в счёт компенсации морального вреда. 

Приговор в законную силу не вступил.

Самое читаемое

Наверх