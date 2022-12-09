За инсценировку пыток карагандинские заключённые получили дополнительные сроки

Фото: krg.sud.kz

Пять заключённых в Карагандинской области получили дополнительные сроки за инсценировку пыток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Карагандинского областного суда.

"Осуждённые по приговору суда Н.,А.,К.,Ш. и А., отбывая наказание в Учреждении АК-159/6 (ИК-40), ныне РГУ Учреждение № 30 в поселке Долинка Карагандинской области, в котором строго соблюдается установленный порядок отбывания наказания осужденными, решили изменить ситуацию в свою пользу, а именно послабить режим, получить доступ к запрещенным предметам и не соблюдать законные требования администрации.С этой целью, в период с 01 по 12 марта 2021 года осуждённые неоднократно злостно нарушали установленный порядок отбывания наказания, занимались членовредительством", - говорится в сообщении Шахтинского городского суда.

Подсудимые свою вину признали в полном объёме и доказательства по делу не оспаривали. Стороны заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Суд учёл чистосердечное признание и согласился с предложенным видом и размером наказания и назначил Н., А., А. по совокупности приговоров окончательно наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 9 месяцев, К. 5 лет 5 месяцев, Ш. 8 лет 9 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.