Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "Казавтожол" Тультаев Д., руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" Курбанов У. и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг" Мұсақұл Д., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе.

Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования. Тультаеву и Курбанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно", - говорится в сообщении.