  • 27 Декабря, 17:15
  • BAIGENEWS

За хищения осудили замглавы Жамбылского областного филиала "КазАвтоЖол"

Судебный акт не вступил в законную силу.

Сегодня, 16:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 16:11
Сегодня, 16:11
126
Фото: pixabay.com

Кордайским районным судом осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала "Казавтожол" Тультаев Д., руководитель проекта подрядной организации ТОО "ДорСтрой" Курбанов У. и эксперт технического надзора ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг" Мұсақұл Д., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе.

Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования. Тультаеву и Курбанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно", - говорится в сообщении.

Этим же приговором Мұсақұл осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.

"Судебный акт не вступил в законную силу", - добавили в Антикоре.

Напомним,завершено расследование в отношении главы Дирекции развития спорта.

Самое читаемое

Наверх