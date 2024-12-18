Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему председателю АО "НК "КазАвтоЖол" и генеральному подрядчику за хищение государственных средств в размере 200 млн тенге, выделенных на ремонт автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук" включая строительство моста через реку Ишим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РК.

"Доказано, что договор был заключен с нарушениями, а аванс растрачен. Работы по проекту так и не начались. Осужденные приговорены к 8 годам лишения свободы. Кроме того суд взыскал причинённый государству ущерб", - говорится в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте.